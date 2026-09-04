Se registran lluvias en Culiacán y Navolato; PC advierte riesgo por arroyos

Las lluvias registradas este viernes 4 de septiembre mantienen condiciones de riesgo en distintos puntos del centro de Sinaloa, con reportes de precipitaciones fuertes y aumento en el nivel de cuerpos de agua.

En Culiacán, Protección Civil Sinaloa informó que el arroyo de la Colonia López Mateos se encuentra al 90 por ciento de su capacidad, por lo que recomendó a la población mantenerse informada, evitar acercarse o intentar cruzar zonas de riesgo y atender las indicaciones de las autoridades.