Se registran lluvias en distintos sectores de Culiacán

Lluvias moderadas y fuertes se registran la tarde de este sábado en distintos puntos de Culiacán.
A las 14:30 horas, el Instituto Estatal de Protección reportó lluvia moderada en La Primavera, Ley del Valle y el bulevar Pedro Infante, a la altura de la USE.
A las 15:00 horas, la lluvia continuaba en el sector Universidad 94, donde fue reportada como moderada, mientras que en Plaza Fiesta se registró una precipitación fuerte.
Protección Civil recomendó a la población no cruzar arroyos ni calles inundadas y, en caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.