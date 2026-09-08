$!Se registran lluvias en el Centro de Culiacán; Protección Civil prevé posibles cambios de intensidad

Una lluvia se registra la tarde de este martes en el sector Centro de Culiacán, mientras Protección Civil de Sinaloa prevé que las precipitaciones incrementen su intensidad a partir de este miércoles y tiendan a generalizarse durante jueves y viernes.

El Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa contempla a Culiacán entre los municipios con pronóstico de lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros durante el periodo del 9 al 11 de septiembre.