$!Se registran lluvias en el Centro de Culiacán; Protección Civil prevé posibles cambios de intensidad

Una lluvia se registra la tarde de este martes en el sector Centro de Culiacán, mientras Protección Civil de Sinaloa prevé que las precipitaciones incrementen su intensidad a partir de este miércoles y tiendan a generalizarse durante jueves y viernes.
El Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa contempla a Culiacán entre los municipios con pronóstico de lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros durante el periodo del 9 al 11 de septiembre.
De acuerdo con el pronóstico elaborado este martes, las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo en zonas de tormenta.
Protección Civil advirtió además que, debido a la saturación del suelo, las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos, arroyos o canales, así como deslaves.
La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos y pronósticos meteorológicos oficiales ante posibles cambios en la intensidad y distribución de las lluvias.