Se rellenará fosa séptica que se derrumbó en kínder de Guasave: ISIFE

La fosa séptica del kínder de Guasave que se derrumbó deberá ser rellenada con tierra y cancelada, informó el titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa Hugo Echeve Meneses.

La fosa se derrumbó la semana pasada, provocando lesiones en niños y niñas que jugaban sobre ella.

“Ya se hizo el levantamiento y están viendo las necesidades del plantel, pero sí ya tenemos el reporte y ya le dimos seguimiento de inmediato. Realmente es una fosa séptica que ya no está en condiciones de función. Ya tiene otra fosa séptica el plantel”, dijo el funcionario.

El pasado 20 de mayo una fosa séptica vacía y en desuso colapsó cuando infantes jugaban sobre ella en el kínder Niños Héroes, del sistema Conafe de la comunidad de San Gabriel.

Al pertenecer a Conafe y ser una instalación federal, el titular de ISIFE señaló que el recurso para rellenar y sellar la fosa deberá ser aprobado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Es de Conafe, el kínder. Y en nosotros en un caso dado vamos a buscar la certeza jurídica para darles apoyo y se le va a pasar al Gobernador el presupuesto proyecto para que él nos apoye con lo económico”, expuso.

“Esa fosa realmente ya estaba cancelada. Simplemente tenía la losa, por supuesto, por la intemperie y los años que ya tenían uso, pues ya no estaba en condiciones y según estoy informado, creo brincaron arriba de ella y colapsó, pero ya no estaba en uso. No tenía agua”.

Debido al derrumbe al menos 6 niños y niñas resultaron heridos, y 3 de ellos fueron trasladados a valoración médica. Dayana Yoselín “N”, de 4 años; Kayli “N”, de 4, y los hermanos Axel Emiliano “N”, de 5 y Alexia “N”, de 3 fueron identificados como los niños afectados.

Todos los niños ya fueron dados de alta de los espacios en los que fueron atendidos pues presentaron raspones y no heridas graves.