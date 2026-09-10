Se requiere un ‘Plan Sinaloa’ para recuperar al estado a dos años de violencia: PRI

A dos años del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, el estado requiere un plan integral que atienda no solamente la inseguridad, sino también las afectaciones económicas y sociales que ha dejado la crisis, planteó César Emiliano Gerardo Lugo, dirigente estatal del PRI.

Durante una rueda de prensa este jueves, cuestionó que el Gobierno estatal y federal sostengan que la violencia está disminuyendo a partir de las estadísticas, mientras que la población ha modificado su manera de vivir por temor a ser víctima de algún hecho delictivo.

“Sinaloa vive una crisis de violencia y de inseguridad que no puede cambiar por estadísticas o por conferencias o por mañaneras que se dan desde Palacio Nacional. El Sinaloa que se ve desde Palacio Nacional es muy distinto al que vivimos y al que vemos y al que percibimos todos los días en las colonias, en las comunidades, en las sindicaturas de cada uno de los 20 municipios y se diga Culiacán”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que habitantes de la Colonia Galicia, en Culiacán, le expresaron que tuvieron miedo de salir de sus viviendas para recibir apoyos escolares debido a que días antes se había registrado una balacera en el sector.

“Hubo miedo de salir a recibir ese beneficio porque dijeron que precisamente hacía un par de días había ocurrido una balacera en esa colonia. Y eso es lo que está sucediendo a lo largo y ancho del estado”, dijo.

Gerardo Lugo sostuvo que la violencia también ha impactado la movilidad de las personas, las actividades escolares, los negocios y la economía estatal.

De acuerdo con las cifras que presentó durante la conferencia, a 730 días del inicio de la actual crisis se contabilizaban 3 mil 175 homicidios, 4 mil 125 personas desaparecidas, 12 mil 431 vehículos robados, 3 mil familias desplazadas, además de miles de negocios afectados.

Ante este escenario, el dirigente priista consideró que Sinaloa necesita un programa similar al “Plan Michoacán”, que, de acuerdo con lo expuesto por el PRI, contempló acciones en seguridad, desarrollo económico, carreteras, agua, riego y saneamiento, bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y justicia para pueblos indígenas.

“¿Dónde está el Plan Sinaloa?”, cuestionó.

Explicó que el programa aplicado en Michoacán contempló más de 100 acciones y recursos estatales adicionales, además de un despliegue de fuerzas de seguridad, por lo que consideró que un esquema similar podría atender las distintas consecuencias que ha dejado la violencia en Sinaloa.

“Sí requerimos un plan en Sinaloa. Tenemos una deficiencia tremenda en todos estos aspectos y en seguridad fueron particularmente fuertes al anunciar este plan”, sostuvo.

También señaló que los empresarios han planteado medidas para enfrentar las pérdidas provocadas por la inseguridad, entre ellas apoyos y financiamiento de emergencia, protección del empleo formal y créditos.

“¿Qué tanta falta le hacen en Sinaloa para que no sigan cerrando más empresas y para que no se sigan perdiendo más empleos como los que se han perdido hasta el día de hoy?”, cuestionó.