Se retiran anticipadamente otros 8 policías municipales de Culiacán

CULIACÁN._ Otros ocho elementos de la Policía Preventiva, al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, solicitaron su retiro anticipado.

Con ello, suman 165 elementos que han dejado la corporación mediante jubilación o retiro anticipado desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024.

Durante la sesión ordinaria de este 6 de agosto, el Pleno aprobó un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social correspondiente a ocho solicitudes de pensión por retiro anticipado de elementos de la Policía Municipal Preventiva.

De acuerdo con los acuerdos de Cabildo, desde septiembre de 2024 se han autorizado 113 retiros anticipados y 52 jubilaciones de policías municipales.

Las bajas se han registrado en un contexto de violencia que ha golpeado al municipio.

Uno de los casos que más impactó ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando tres elementos, entre ellos la agente Petra Emilia, fueron privados de la libertad mientras atendían un reporte en la sindicatura de Costa Rica. Sus cuerpos fueron localizados dos días después, hecho que derivó en una manifestación de policías para exigir mayores condiciones de seguridad.

Sobre las solicitudes de retiro, la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, ha señalado que se trata de un derecho laboral de los elementos que cumplen con los requisitos para pensionarse, por lo que el Ayuntamiento atiende y somete a consideración del Cabildo cada una de las peticiones conforme son presentadas.

“Todo policía que cumple con su antigüedad, tiene el derecho de ejercer una jubilación. Estos que se presentan ahorita, algunos pues ya concluyeron con su edad, con su tiempo de elaborado o muchos otros por algún tipo de enfermedad. Todo está bajo derecho que les corresponde y conforme a las cuestiones que lo marca la ley de seguridad pública”, aseguró.