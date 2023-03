CULIACÁN,._ Los trabajos de sustitución de tubería para alcantarillado en el Centro de Culiacán no concluyen ya se cumplen dos días de retraso para terminar con esta obra, debido a la falta de material.

Fue el pasado 11 de marzo cuando se comenzó por excavar el cruce de la Avenida Ignacio Zaragoza con la calle Domingo Rubí, y se estimó que concluirían el miércoles 15 de marzo, de acuerdo a un comunicado del Ayuntamiento, cosa que no ha sucedido.

Además se había informado que el día martes 14 de marzo se realizaría el “colado” de concreto hidráulico para que este tuviera 24 horas de reposo antes de tener condiciones aptas para abrir las vialidades.

De acuerdo a las autoridades, las obras se han retrasado debido a la cantidad de material por colocar y por el tiempo de espera del secado del concreto hidráulico en el pavimento.

Según dijeron trabajadores de la obra, sigue faltando la llegada de material para poder llevar a cabo el proceso de colado y volver a esperar a que seque, es decir, las reparaciones terminarían entre el próximo lunes 20 y martes 21 de marzo.

No obstante, empleados de comercios aledaños declararon que no se les avisó acerca de estas reparaciones, por lo que no estaban preparados para asimilar y prevenir las afectaciones de estas obras en sus negocios.