CULIACÁN._ La Fiscal General de Sinaloa se reunió por primera ocasión con las personas integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del estado con la intención de exponerles avances en la búsqueda científica en el estado, sin embargo la reunión se tornó en reclamos de omisiones que la autoridad ha cometido.

En la charla “Nueva Herramienta para Identificación de Cadáveres”, encabezada por la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, se pretendía exponer un sistema de identificación de cadáveres mediante huellas digitales con un cotejo de datos con el Instituto Nacional Electoral.

En la reunión estuvo presente Maximilian Murck, coordinador del programa de identificación humana del fondo de población de las Naciones Unidas, Cindy Isabel Fuentes Gutiérrez directora de investigación pericial, y Jesús Luis Leyva Rochín Fiscal Especializado en Desaparición Forzada de Personas.

“Gracias por estar aquí, les agradezco el tiempo que se están tomando para esta platica que es muy importante, es muy importante esta información y ojalá que sea de su interés, estoy segura que sí. Esta invitación que se les hizo es para informar de la identificación a través de huellas con un convenio reciente que se hizo con la base de datos del INE”, declaró la Fiscal General del Estado.

Cabe destacar que el convenio al que hizo mención la Fiscal se encuentra vigente desde el 2022, y al 31 de julio de este 2024 no había presentado resultados.

El proceso que expuso la Fiscalía fue criticado por algunas activistas presentes, pues hay desaparecidos que son menores de edad y otros que tienen más de 40 años de desaparecidos que no serían contemplados en este protocolo de investigación.

También se les reclamó a las autoridades presentes la falta de protocolos para evitar la desaparición forzada y la poca disposición para realizar búsquedas más allá del cotejo de datos.

“No son los familiares, es la autoridad la que debe de buscar. Es el estado el responsable de la inseguridad en el país porque no tiene protocolos suficientes para evitar las desapariciones ni ningún crimen. Yo no soy consciencia de nadie, soy una persona que ha vivido 47 años, 4 meses y 3 días con el dolor de la desaparición. Ese dolor jamás cierra, miente el que dice que olvidemos. No podemos olvidar”, lamentó la buscadora Marta Vega, quién busca a su esposo Jesús Cutberto Martínez.

“Mi desaparecido era mi compañero de vida, era la familia que yo elegí. Dejé a mi familia de sangre por él... lo desaparecieron. Me dejaron dividida, la mitad de mí no está. Mi vida es un círculo inacabado, no puedo tampoco descansar en paz. Cuando me muera ¿quién lo va a buscar?”.