Se reúne Gobernadora con titular del CESP para reforzar coordinación en seguridad

CULIACÁN._ Días después de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó formalmente reactivar sus sesiones ante los retos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad y justicia, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se reunió este domingo con Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del organismo.
El encuentro fue informado por la propia Gobernadora a través de sus redes sociales, donde señaló que la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses requieren coordinación, responsabilidad y trabajo permanente.
“Sostuve una reunión con Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y justicia”, publicó Domínguez Nava.
La reunión ocurre luego de que el CESP solicitó al Ejecutivo estatal convocar a una sesión del Consejo y reactivar los trabajos de este órgano, en un contexto marcado por la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa y por el reciente relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo.
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Una publicación compartida de Graciela Domínguez Nava (@gracieladgueznava)
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De acuerdo con el planteamiento realizado por el Consejo, el organismo constituye una instancia de coordinación, planeación e implementación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de contar entre sus atribuciones con el seguimiento de indicadores de incidencia delictiva y eficiencia institucional.
El encuentro de este domingo abre la posibilidad de que la solicitud planteada por el CESP sea atendida durante la administración interina de Domínguez Nava, particularmente ante la necesidad de mantener la coordinación entre autoridades y sociedad civil en materia de seguridad.
La Gobernadora concluyó su publicación con el mensaje “Gobernar por #AmorAlPueblo”.