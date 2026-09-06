Se reúne Gobernadora con titular del CESP para reforzar coordinación en seguridad

CULIACÁN._ Días después de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó formalmente reactivar sus sesiones ante los retos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad y justicia, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se reunió este domingo con Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del organismo.

El encuentro fue informado por la propia Gobernadora a través de sus redes sociales, donde señaló que la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses requieren coordinación, responsabilidad y trabajo permanente.

“Sostuve una reunión con Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y justicia”, publicó Domínguez Nava.

La reunión ocurre luego de que el CESP solicitó al Ejecutivo estatal convocar a una sesión del Consejo y reactivar los trabajos de este órgano, en un contexto marcado por la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa y por el reciente relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo.