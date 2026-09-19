Se reúne Graciela Domínguez con integrantes de Sabuesos Guerreras

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo este sábado un encuentro con integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, encabezadas por su presidenta y fundadora, María Isabel Cruz Bernal.

A través de sus redes sociales, la Mandataria estatal informó sobre la reunión.

Señaló que el Gobierno de Sinaloa asumió el compromiso de brindar acompañamiento institucional al colectivo.

“Desde el Gobierno del Estado hemos asumido el compromiso de brindarles el acompañamiento institucional que precisa su causa y que marca la ley para avanzar en las soluciones que se requieren”, publicó.