Se reúne Graciela Domínguez con Sheinbaum previo a visita a Sinaloa

Belém Angulo

A tres días de la visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se reunió este jueves con la Presidenta de México en Palacio Nacional.

El encuentro se realizó durante la mañana de este 17 de septiembre y, de acuerdo con el Gobierno de Sinaloa, tuvo como propósito revisar los temas prioritarios de la entidad y fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

Domínguez Nava informó posteriormente, a través de sus redes sociales, que durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con la coyuntura que atraviesa Sinaloa.

“Con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartimos identidad y proyecto. Un honor sostener este primer encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, publicó.

La Gobernadora agregó que desde la Mesa de Seguridad se reiteró la disposición de mantener la coordinación con la Federación para atender la situación de seguridad en Sinaloa.

“Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”, señaló.

La reunión ocurre previo al recorrido que realizará Sheinbaum por Sinaloa el próximo domingo 20 de septiembre. La Presidenta encabezará un evento en Culiacán como parte de su gira nacional para presentar los avances de su administración.

La visita presidencial se da en un contexto en el que la seguridad continúa como uno de los principales asuntos de la agenda estatal y federal.