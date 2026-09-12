$!Se reúne Imelda Castro con regidores de Morena y aliados; llama a escuchar necesidades de la ciudadanía

“Ocupamos una especie de revalorización del regidor y de la regidora como líderes políticos y sociales”, expresó ante representantes de los cabildos municipales.

Durante el encuentro, Castro Castro sostuvo que los integrantes de los cabildos son el primer contacto de los gobiernos con la ciudadanía, por lo que consideró necesario “revalorizar” su función como líderes políticos y sociales.

CULIACÁN._ La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa, Imelda Castro, se reunió este sábado en Culiacán con ediles y síndicos procuradores de Morena, PT y PVEM, a quienes llamó a mantenerse unidos y fortalecer su papel como representantes populares en los municipios.

La morenista señaló que los regidores deben mantener una escucha constante de las necesidades de la población y trasladar esas inquietudes al trabajo que realizan desde los ayuntamientos.

“Nosotros tenemos que agrandar nuestros oídos para escuchar todo lo que el pueblo siente, lo que el pueblo piensa, y ustedes como regidoras y regidores están implantados ahí donde está el pueblo. Entonces, hay que seguir trabajando unificadamente”, dijo.

Castro Castro también planteó que los regidores de los partidos que integran la coalición gobernante tengan espacios para reunirse, conocerse e intercambiar opiniones sobre la agenda que se discute en los municipios.

Consideró que los ediles cumplen una función similar a la de los diputados, pero desde los gobiernos municipales, por lo que llamó a fortalecer su participación política.

“Todas y todos tenemos una convicción, ustedes lo van a ver en los hechos de la inclusión. Todos estamos incluidos, todos valemos mucho y yo toda la vida he tenido esa claridad del papel que juegan y deben de jugar los regidores y las regidoras”, manifestó.

En la reunión participaron también el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Édgar Barraza; el dirigente del Partido Verde en Sinaloa, Ricardo Madrid; y el coordinador estatal del Partido del Trabajo, Fernando García.