$!Se reúne Rocha con alcaldes y alcaldesas de Sinaloa; les pide trabajar juntos

El mandatario estatal comprometió su respaldo a todos los alcaldes, independientemente del partido político por el que hayan sido abanderados, pues precisó que no se debe castigar a la población por haber votado en la diversidad política, ya que eso es justamente la democracia.

“Les agradezco mucho que estén aquí, quiero decirles que los vamos a apoyar a todos, sin distingos, aquí lo que tenemos que hacer es atender a la ciudadanía, hay que pensar en las cosas que le interesan a la población, vamos a trabajar de manera conjunta, me interesan todos, no me interesa por qué partido llegaron, ahora son gobernantes, y como gobernantes lo que tenemos que hacer es gobernar para todos, y aquéllos que votaron por un partido diferente al partido oficial, que ejercieron una democracia, no los vamos a castigar porque lo hicieron, al contrario, vamos a tratarlos en igualdad de circunstancias”, precisó.

Rocha Moya destacó que en esta segunda mitad de su mandato como gobernador, le tocará cerrar su administración con ellos, por lo que los exhortó a trabajar juntos para ir sacando todos los asuntos públicos y que no queden obras pendientes o inconclusas.