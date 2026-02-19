Se reúne Rocha con padres de Ricardo Mizael; ofrece acompañamiento y canaliza caso a la FGE

CULIACÁN. _ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el miércoles 18 de febrero sostuvo una reunión con los padres de Ricardo Mizael, menor asesinado en el sector Los Ángeles, en Culiacán.

El mandatario estatal señaló que el encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y que durante la reunión los padres solicitaron justicia por el homicidio de su hijo. Indicó que ofreció acompañamiento institucional y que dio instrucciones para que fueran atendidos por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Ayer me reuní con ellos por una hora, el papá y la mamá, piden justicia, a la fiscal le pedí yo si los podía recibir inmediatamente después de nosotros, ellos dijeron que preferían ir ahora”, expresó.