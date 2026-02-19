Se reúne Rocha con padres de Ricardo Mizael; ofrece acompañamiento y canaliza caso a la FGE

CULIACÁN. _ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el miércoles 18 de febrero sostuvo una reunión con los padres de Ricardo Mizael, menor asesinado en el sector Los Ángeles, en Culiacán.
El mandatario estatal señaló que el encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y que durante la reunión los padres solicitaron justicia por el homicidio de su hijo. Indicó que ofreció acompañamiento institucional y que dio instrucciones para que fueran atendidos por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
“Ayer me reuní con ellos por una hora, el papá y la mamá, piden justicia, a la fiscal le pedí yo si los podía recibir inmediatamente después de nosotros, ellos dijeron que preferían ir ahora”, expresó.
Rocha Moya detalló que la familia sería recibida este jueves 19 de febrero por personal de la Fiscalía para conocer los avances en la investigación del caso.
En otro tema, el Gobernador lamentó que durante el actual contexto de inseguridad en la entidad se hayan registrado homicidios de menores de edad, situación que calificó como preocupante.
“Yo se los he estado diciendo, que lamentablemente tenemos ese fenómeno de que hay víctimas menores de edad, como también hay muchos menores de edad que están en la correccional, es lamentable”, señaló.
La familia de Ricardo Mizael convocó a una marcha para exigir justicia y paz en el estado, programada para el domingo 22 de febrero en Culiacán, con salida a las 09:00 horas desde La Lomita hacia la Catedral.