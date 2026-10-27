Se reúnen jóvenes emprendedores con la Secretaría de Economía de Sinaloa; plantean necesidades de financiamiento y equipo

Jóvenes emprendedores sinaloenses expusieron sus necesidades en materia de financiamiento, adquisición de equipamiento y capacitación empresarial durante una reunión de trabajo celebrada con autoridades de la Secretaría de Economía del Estado.

El encuentro fue promovido en coordinación con la presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, Karina Isabel Franco Meza, y el director del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), Saúl Meza López.

Durante la sesión, los asistentes —quienes en su mayoría desarrollan pequeños proyectos desde sus hogares o a través de plataformas digitales mientras continúan con sus estudios— manifestaron los obstáculos que enfrentan para acceder a esquemas formales de crédito, adquirir herramientas de trabajo y estructurar planes de negocio.

La diputada Franco Meza señaló la necesidad de dar seguimiento a la integración de expedientes de las y los jóvenes participantes para que puedan canalizar sus solicitudes a las convocatorias públicas vigentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Diego Aguerrebere, expuso la oferta de programas disponibles para micro y pequeños negocios, que incluyen capacitaciones mediante la plataforma Escala MX, esquemas de financiamiento, apoyo para equipamiento y trámites de servicios empresariales como el registro de marcas y códigos de barras.

Asimismo, la dependencia estatal se comprometió a dar seguimiento puntual a las solicitudes planteadas por los jóvenes para orientarlos en los procesos de vinculación comercial y digital.