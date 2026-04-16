$!Se reúnen mandos de seguridad con representantes del sector educativo y empresarial de Sinaloa

Rectores de universidades públicas y representantes del sector empresarial sostuvieron una reunión este jueves en la zona aérea militar de Culiacán con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Secretario de la Defensa Nacional, General de División DEM, Ricardo Trevilla Trejo. Entre los asistentes estuvieron Pedro Flores Leal, Rector de la Universidad Autónoma de Occidente; Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; así como Luis Osuna, representante de Grupo Panamá. También acuden el Secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López; Kenia Judith Castro Castro, integrante de la CMIC Culiacán; Héctor Ley Pineda, representante de Codesin; y Jesús Vizcarra, empresario y ex Alcalde de Culiacán.

En el evento también se contó con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya. Rocha Moya manifestó su respaldo ante el compromiso que refrendaron las autoridades del Gabinete de Seguridad federal, para continuar con el reforzamiento de los operativos y estrategias enfocadas a garantizar la tranquilidad de la población sinaloense en medio de una crisis de seguridad que no se ha logrado contener. “Vamos a seguir teniendo el apoyo total con los efectivos que ahora tenemos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nadie se mueve, al contrario, la instrucción que se dio aquí a los mandos locales es que ellos digan cuando necesitan refuerzos, y se mandarán cuántas veces sea necesario, no se va a desatender Sinaloa, mucho menos se va a dejar aquí para que al rato tengamos alguna sorpresa, van a seguir trabajando con toda la intensidad y con la presencia de todos los los mandos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, pero se van a incrementar también los efectivos”, abundó.