$!Se reúnen Rocha y gobernadores con Sheinbaum por abasto de medicinas en programa IMSS-Bienestar

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otras gobernadoras y gobernadores sostuvieron una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar el tema del abasto de medicamentos dentro del sistema IMSS-Bienestar.

Dentro del encuentro para analizar los avances en la implementación de este esquema de salud, también se trató lo referente al desarrollo de más infraestructura para el sector salud.

A través de redes sociales, el Mandatario reiteró que el Estado continuará apostando por afianzar este sistema de salud pública.

“Coincidimos en un objetivo común: garantizar salud gratuita, digna y de calidad para todas y todos. En Sinaloa, estamos comprometidos con ese esfuerzo”, compartió en redes.

A la reunión acudieron las y los gobernadores de Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.