$!Se reúnen Rocha y gobernadores con Sheinbaum por abasto de medicinas en programa IMSS-Bienestar

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otras gobernadoras y gobernadores sostuvieron una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar el tema del abasto de medicamentos dentro del sistema IMSS-Bienestar.
Dentro del encuentro para analizar los avances en la implementación de este esquema de salud, también se trató lo referente al desarrollo de más infraestructura para el sector salud.
A través de redes sociales, el Mandatario reiteró que el Estado continuará apostando por afianzar este sistema de salud pública.
“Coincidimos en un objetivo común: garantizar salud gratuita, digna y de calidad para todas y todos. En Sinaloa, estamos comprometidos con ese esfuerzo”, compartió en redes.
A la reunión acudieron las y los gobernadores de Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
De parte del Gobierno federal estuvieron el secretario de Salud, David Kersenobich; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el director general del IMSS, Zoé Robledo; y director del ISSSTE, Martí Batres.
Desde la firma del convenio entre el Estado de Sinaloa con la Federación para impulsar el modelo IMSS-Bienestar, en enero del 2024, es la cuarta reunión que sostiene el Ejecutivo estatal con Presidencia para abordar los avances en la llegada de este sistema de salud a la entidad.
Aunque el esquema estaba previsto para operar en su totalidad a partir de septiembre del 2024, a mediados del 2025 trabajadores han reclamado y exigido a las autoridades soluciones sobre la falta de insumos y basificación.
Sobre ello, el Gobernador Rocha Moya aseguró que hubo un compromiso desde la Presidencia de la República para resolver el desabasto de medicinas en el IMSS-Bienestar en julio del 2025.