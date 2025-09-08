Se revisa realización del Palenque de Culiacán; Feria Ganadera seguirá adelante: Rocha

Ante la difusión de un comunicado que anunciaba la cancelación del Palenque de Culiacán 2025, el Gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que el evento aún se encuentra bajo revisión y que no hay una decisión definitiva al respecto.

Mencionó que él es partidario de que no se realice el Palenque en medio de la crisis de violencia, sin embargo todavía está en revisión.

Aseguró que la Feria Ganadera, que se realiza en paralelo al Palenque pero con administración distinta, sí se llevará a cabo como estaba programada.

“La Feria Ganadera es una cosa y el Palenque es otra. Feria Ganadera, ya le dije yo la directiva de la Unión Ganadera que hay que hacerla, es una feria dónde van los niños, incluso ahí mismo se organizan y eso queremos, se organizan y se trae buenos conjuntos (musicales) y ahí mismo a la gente de ahí se juntan muchos y sin cobrarle (extra)”, expuso.

“El otro tema es el Palenque. El Palenque se hace el contrato con una empresa para realizar, al parecer fue la empresa la que dio a conocer que no iba a haber Palenque, pedí que me revisen, no porque tenga mucho deseo de que se haga el Palenque, particularmente soy más de la idea de que no”.

La semana pasada la empresa privada encargada de organizar El Palenque de Culiacán emitió un comunicado en el que se señala que este 2025 no habrá espectáculo. Ante ello el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que las autoridades no recibieron notificación oficial sobre la cancelación del Palenque.

Castro Meléndrez agregó que Sinaloa cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para realizar eventos masivos durante jornadas nocturnas. Asimismo, indicó que se comunicó con representantes de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, quienes tampoco tenían conocimiento de la supuesta cancelación.

El Palenque de Culiacán es un espectáculo musical que se celebra junto a la Feria Ganadera, aunque ambas administraciones son independientes. En 2024, debido a la violencia en el estado, algunos espectáculos fueron suspendidos, y las personas que compraron boletos aún continúan los procesos para la devolución de su dinero.

EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA CONTARÁ CON ESPECTÁCULO MUSICAL

Sosteniendo la política de realizar espectáculos nocturnos en Sinaloa, el Gobernador adelantó que este miércoles 10 de septiembre se realizará una rueda de prensa para informar sobre detalles en relación al espectáculo musical que acompañará la celebración de Independencia la noche del 15 de septiembre.

El Gobernador no ofreció más información sobre el encuentro cívico y cultural.

En 2024, la celebración del Día de la Independencia fue un acto privado pues una semana antes detonó la crisis de seguridad y la circulación nocturna disminuyó como una medida personal desde la sociedad civil para evitar la exposición ante los repuntes de violencia.