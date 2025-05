Se sigue buscando policía jubilada miembro de la familia Derks Martínez, de Navolato

Se sigue buscando a la señora Hendrika María Derks Martínez, desaparecida en Navolato el pasado 22 de marzo, aseguró el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

La búsqueda se sigue realizando después de que los otros tres miembros de la familia, que se encontraban en calidad de no localizados, aparecieron con vida esta semana.

A pregunta expresa sobre si existía algún elemento que aportara información sobre el paradero de la señora Derks Martínez el Gobernador señaló que no hay más información.

“Solo eso que se que se está buscando el elemento que falta de la familia”, mencionó.

Kennet Hendrika Derks Martínez, hija de la ex policía Hendrika María Derks Martínez, y sus hijos Kennay Javier y Jimmy Dominik, de 9 y 10 años, fueron localizados con vida luego de haber sido secuestrados junto con la ex agente en Navolato.

La localización de la familia se registró el 12 de mayo, cuando las fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, fueron desactivadas.

La retención de los niños y su mamá se prolongó durante 52 días. Sobre estos hechos no existen detenidos.

Desde el pasado 9 de septiembre de 2024 en Sinaloa se registra una crisis de seguridad que ha provocado un incremento en casos de homicidios, desaparición forzada de personas, robos de casa, locales y vehículos.

Sinaloa acumula mil 275 asesinatos y mil 420 personas privadas de la libertad, con corte al 13 de mayo y de acuerdo a datos otorgados por la propia Fiscalía General del Estado.

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de mayo de 2025 es de mil 275 homicidios dolosos, mil 420 personas privadas de la libertad, 4 mil 842 vehículos robados, mil 048 personas detenidas y 80 personas abatidas.

El caso de la desaparición de la familia Derks Martínez fue un caso fuertemente documentado por medios de comunicación al tratarse de una familia con dos niños que no era ubicada. Los reportes de la no localización de la familia comenzaron a difundirse por autoridades de seguridad el 22 de marzo, pero no fue hasta 9 días después que se publicaron las fichas de desaparición por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo a la ficha de desaparición de la señora Hendrika María Derks Martínez su desaparición se registró el 22 de marzo pero fue denunciada hasta el 31 de marzo. Tiene 59 años de edad, mide 1.65 metros de altura, es de complexión delgada y cabello castaño oscuro entre cano.