$!Se suma la Síndica Procuradora de Culiacán a campaña de Faustino Hernández

La Síndica Procuradora de Culiacán, Sandra Martos Lara, se unió a la campaña del candidato por la alcaldía de la Alianza Va por Sinaloa, Faustino Hernández Alvarez, luego de haberse registrado como aspirante a la Presidencia Municipal con Morena y no haber recibido la candidatura.

A través de un comunicado, el equipo de atención a medios de comunicación de Hernández Alvarez informó que Martos Lara acompañó al candidato del PRI-PAN-PRD en un encuentro con pescadores en la comunidad El Conchal.

“Cómo no me voy a sumar a un proyecto tan convincente, cómo no me voy a sumar a un proyecto donde estamos viendo ya desde este momento resultados. Queremos que lo que vamos a vivir sea diferente por eso estamos aquí y convencida de ello me sumo a ello”, dijo la titular de la Sindicatura de Procuración.

“Faustino Hernández sí sabe dignificar a la mujer, y es una de las causas principales por la cual me sumo también, aparte del reconocimiento de quien es él, a este proyecto; cómo no me voy a sumar a Faustino Hernández y a todo su equipo que sabe tratar a una mujer, que sabe reconocer sus talentos, que sabe reconocer sus alcances , que sabe reconocer sus posibilidades, que sabe reconocer sus necesidades, que sabe reconocer la naturaleza misma de las mujeres”.