Se suma PRI Sinaloa a posicionamiento del tricolor nacional; piden separarlos del cargo e investigar ‘a fondo’

La lista la encabeza el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, además de otros miembros y ex miembros del gabinete de Rocha Moya y mandos y ex mandos policiales tanto de la Policía Estatal como de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Mediante un post en la red social X, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional exigió que se investigue “a fondo” y se separe del cargo a los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con el narcotráfico.

“En el PRI Sinaloa nos sumamos al posicionamiento de @PRI_Nacional. Ante los señalamientos que vinculan a funcionarios de alto nivel, incluidos el gobernador @rochamoya_, el senador @InzunzaCazarez y el alcalde de Culiacán @JuandDiosGamez, con presuntos delitos graves, exigimos una investigación a fondo, transparente y sin encubrimientos”, señala el post.

“Por la dignidad de Sinaloa y la seguridad de sus familias, exigimos las separaciones inmediatas de todos los involucrados de sus respectivos cargos y que enfrenten a la justicia”.

La lista de los nueve acusados fue publicada este mediodía por autoridades estadounidenses, luego de que un gran jurado confirmara la acusación.

“Sinaloa no merece vivir bajo la sombra de la sospecha ni del crimen”, agrega el post.