$!Se suma restaurante Villa Unión Masa y Madre en apoyo a Estrella Guia IAP con la Mesa de la Filantropía

El restaurante Villa Unión Brasa y Masa se sumó a la Mesa de la Filantropía para apoyar a Estrella Guía IAP, institución que destinará los recursos recaudados a la octava edición del encuentro Personas Resilientes a la Discapacidad, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en un lugar aún por definir.

Esta es una iniciativa de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa que busca vincular a restaurantes con instituciones de asistencia para fortalecer sus causas.

Del 7 de octubre al 7 de noviembre, el restaurante destinará el 10 por ciento del consumo realizado en dos mesas señaladas para la campaña a Estrella Guía, institución que desde 2008 acompaña a familias, cuidadores y docentes en procesos relacionados con la discapacidad.

Carlysle Navarro, directora operativa de Estrella Guía IAP, destacó que la alianza representa no solo una oportunidad para obtener recursos, sino también para hablar de inclusión y acercar a más personas a la realidad que viven las familias de personas con discapacidad.

“Además de recaudar fondos, nos brindan una plataforma fundamental para poder dar a conocer nuestras causas, tocar corazones y construir una comunidad más empática y más inclusiva en la discapacidad”, señaló.

Explicó que el vínculo con Villa Unión comenzó meses atrás, cuando el restaurante se acercó a Estrella Guía para conocer más sobre inclusión y solicitó una plática de sensibilización para su personal.

Ahora, los recursos obtenidos serán destinados a la octava edición de Personas Resilientes a la Discapacidad, un encuentro que nació para compartir testimonios de familias y personas que han enfrentado distintos retos relacionados con la discapacidad.

El objetivo es ofrecer una voz de acompañamiento a quienes apenas comienzan ese camino y mostrar experiencias de personas que han encontrado herramientas para salir adelante. En esta edición participarán cinco testimonios.

El chef Ignacio Osuna, de Villa Unión Brasa y Masa, señaló que para el restaurante ha sido importante conocer de cerca la labor de Estrella Guía y participar en una causa que considera necesaria.

“Nos sentimos honrados de poder participar y de veras hay que hacerle mucha promoción a esto”, expresó.

Para Osuna, las alianzas entre empresas y organizaciones sociales permiten que más personas se involucren en causas que requieren respaldo de la comunidad.

“Las colaboraciones no nada más se extienden a temas de negocios, también a temas de ayuda, porque entre más gente estemos involucrados en las causas, mejor nos va a todos”, comentó.

Marco César Cervantes, jefe de Mercadotecnia y Comunicación Social de la Junta de Asistencia Privada, explicó que Villa Unión contará con dos mesas identificadas con la campaña, una en planta baja y otra en el segundo nivel.

La ubicada en planta baja permitirá un acceso más sencillo para personas que utilizan silla de ruedas, bastón o andadera.

También estarán disponibles vales de consumo de 500 pesos, que serán vendidos por el equipo de Estrella Guía. Estos podrán utilizarse durante el periodo de la campaña y permitirán a los comensales elegir cualquier lugar del restaurante.