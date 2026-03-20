Se tiene asegurada la intención de compra de casi toda la cosecha de maíz de Sinaloa: Gobernador Rocha

*Dio a conocer que ya se tiene el compromiso de compra de 3.2 millones de toneladas, de los 4 millones que se cosecharán a partir de mayo.

*El mandatario estatal asistió al primer informe de labores del presidente de la CAADES, Jesús Rojo Plascencia.

Culiacán, Sinaloa, a 20 de marzo de 2026.- El gobernador Rubén Rocha Moya informó que ya se avanzó más en la comercialización de la cosecha de maíz 2026, todavía por levantarse, pues de un volumen total de 4 millones de toneladas previstas, ya se tiene el compromiso de compra de 3.2 millones de toneladas, gracias a una estrategia de colocación a futuro a la que se convocó a los grandes compradores, como la industria harinera y pecuaria, y que se replicará también el próximo año para seguir dando certidumbre a los productores.

Así lo dio a conocer el gobernador Rocha durante el primer informe de labores del presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, donde además hizo otros importantes anuncios, como la reedición del programa especial de apoyo para el almacenamiento por hasta por 90 días de la cosecha de frijol sin costo para los productores, con el propósito de que no malbaraten su producto y estén en condiciones de esperar mejores condiciones del mercado.

El mandatario estatal destacó que ya sólo resta por asegurar la comercialización de 800 mil toneladas de maíz de la cosecha de 4 millones de toneladas que se empezará a levantar a partir de mayo, las cuales se pagarán al precio internacional que determine la Bolsa de Chicago, más una base de 65 dólares por tonelada, fijada en acuerdo con la industria y los grandes compradores.

“Ahorita llevamos 3.2 millones de toneladas comprometidas para la venta, faltan 800 mil, hay que venderlas, si ya hemos comprometido 3 millones 200 mil, eso también se puede porque todavía hay compradores, y quiero decir que algunos que ya manifestaron su idea de compra dijeron que pueden comprar más”, reveló.

El mandatario estatal destacó que nunca se había aplicado este método para asegurar la comercialización; “yo siempre he dicho, no me quiero ir de gobernador mientras no deje un método, una estrategia clara de venta, de comercialización de los granos, principalmente de maíz, y ya estamos encontrándole una salida que nos ayude”.

Precisó que esta estrategia funcionará porque existe el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de no permitir las importaciones de maíz desde el extranjero, mientras tienen lugar las cosechas en el país, lo cual es una parte esencial para el éxito de este método.

El gobernador Rocha dijo que una vez asegurada la colocación de la cosecha, sólo restará fijar el apoyo gubernamental que habrán de recibir los productores para que alcancen un precio óptimo por su cosecha, pues destacó que todavía hay tiempo para definirlo de parte de la Presidencia de la República, y aseguró que dicho apoyo se otorgará de manera universal a todos los 25 mil 300 productores del estado, sin discriminación alguna.

Luego de rendir su primer informe de labores, el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia, reconoció el apoyo que ha recibido el campo sinaloense por parte del gobernador del estado, con medidas concretas además de su interés por la comercialización del maíz, pues se refirió también a los apoyos directos con recursos propios que otorgó a los trigueros, que fue de 400 pesos por tonelada, así como el almacenamiento del frijol sin costo para los productores.

“Aprovecho esta oportunidad para reconocer al gobernador Rubén Rocha Moya, ya que siempre ha manifestado su disposición de encabezar nuestra problemática y gestionar las soluciones ante el gobierno federal, gracias por su apoyo señor gobernador”, señaló.

También intervino con un mensaje como invitado especial el director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas, quien igualmente reconoció la gestión del gobernador del estado.

“La verdad, a nosotros nos toca estar en muchos estados, y vemos la sinergia que se tiene entre el Gobierno del Estado y los productores, me queda claro que es un gobernador que no solamente escucha, sino que acompaña las demandas y las necesidades de los productores de Sinaloa, viviendo momentos tan complicados como los que estamos viviendo hoy en día en el sector agrícola a nivel nacional, por eso el reconocimiento del Consejo Nacional Agropecuario a su gestión como gobernador”, dijo.

También asistieron como invitados especiales a este evento, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; la presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, la diputada Irma Moreno Ovalles; el responsable de la SADER en Sinaloa, Jesús Vega Acuña; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.