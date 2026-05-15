SEBIDES impulsa obras prioritarias para mejorar drenaje y saneamiento en Villa Juárez

Navolato, Sinaloa, 14 de mayo de 2026.- Como parte del impulso de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para mejorar los servicios básicos en las comunidades, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) de SEBIDES, encabezada por Omar López Campos, realizó la conformación de comités ciudadanos para supervisar 11 obras de rehabilitación de drenaje y saneamiento en Villa Juárez.

Las acciones contemplan trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y rehabilitación de planta de tratamiento, obras fundamentales para atender necesidades básicas de saneamiento y salud pública en esta sindicatura.

Para la ejecución de estas obras se realiza una inversión de más de 36 millones pesos, destinada a fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria de Villa Juárez, beneficiando directamente a cientos de familias de la comunidad.

El coordinador del FISE, Lic. Jesús Iván López Cruz, destacó que la conformación de estos comités permite garantizar la participación ciudadana y dar certeza sobre la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a obras de alto impacto social.

“Estas obras representan un gran avance para Villa Juárez, porque mejoran los servicios y la calidad de vida de las familias. Además, la participación ciudadana es clave para generar trabajos transparentes y en beneficio de la comunidad”, expresó.

Durante la jornada, se integraron los comités de participación social, encargados de vigilar y acompañar el correcto desarrollo de las obras, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en cada etapa de los trabajos.

Estas acciones forman parte del compromiso de SEBIDES de seguir impulsando obras sociales que generen bienestar directo en las comunidades, priorizando proyectos que impacten en la calidad de vida de las y los sinaloenses.