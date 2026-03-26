SEBIDES se suma a acciones por las mujeres; Sinaloa refuerza compromiso por una vida libre de violencia

Angostura, Sinaloa, 26 de marzo de 2026.- Sinaloa dio un paso importante en la defensa de los derechos de las mujeres al participar en la instalación de los Sistemas Nacionales de Igualdad y de Prevención de la Violencia, encabezados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este esfuerzo también es impulsado en el estado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha colocado como prioridad el bienestar, la igualdad y la atención directa para las mujeres sinaloenses.

En territorio, estas acciones se reflejan a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), encabezada por el Arq. Omar López Campos, que participó en la jornada comunitaria en La Reforma, Angostura, donde se acercaron servicios gratuitos, orientación y apoyo a mujeres y sus familias.

Durante la actividad, realizada en el marco del Día Naranja y la conmemoración del 8M, se llevó a cabo la entrega de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, materiales informativos que explican de manera sencilla cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y a dónde acudir en caso de violencia o necesidad de apoyo. Además, SEBIDES realizó la entrega de 40 plantas de ornato, contribuyendo tanto al bienestar social como a la mejora del entorno comunitario.

Estas jornadas no solo informan, también brindan apoyo directo con asesoría, acompañamiento y servicios que hacen la diferencia en la vida diaria de muchas familias.

Con acciones concretas en territorio, el Gobierno de Sinaloa refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la Federación para que las mujeres vivan con mayor bienestar, igualdad y libres de violencia.