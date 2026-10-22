Secretaría de Agricultura reconoce 77 casos activos de gusano barrenador en Sinaloa

Hasta este jueves, el Gobierno de México reconoce oficialmente 77 casos activos de gusano barrenador del ganado en Sinaloa, de acuerdo con el reporte semanal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Las cifras, actualizadas al 22 de octubre, indican que Culiacán es el municipio con más casos activos, con 15, seguido de Sinaloa de Leyva, con 11, y Rosario, con 10.

Escuinapa y San Ignacio reportan nueve casos cada uno; Mazatlán, seis; Badiraguato, cuatro; Cosalá y Navolato, tres cada uno, y El Fuerte, dos.



Acumula Sinaloa 675 casos

En el registro acumulado, Sinaloa suma 675 casos de gusano barrenador del ganado.

Culiacán encabeza la lista con 154 casos, seguido de Rosario, con 83; San Ignacio, con 58; Escuinapa, con 49; Badiraguato y Mazatlán, con 43 cada uno, y Mocorito, con 40.

Cosalá registra 35 casos; El Fuerte y Sinaloa de Leyva, 29 cada uno; Concordia, 22; mientras que otros municipios también presentan registros de la plaga.



Ganaderos de Rosario reportan más casos

Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con los reportes del sector ganadero de Rosario.

El pasado 18 de octubre, el presidente de la Unión Ganadera Local, Servando Rendón López, aseguró que en ese municipio había cerca de 200 casos relacionados con el gusano barrenador, una cifra superior tanto a los 10 casos activos como a los 83 acumulados que reconoce el registro oficial al 22 de octubre.

El dirigente señaló que, pese a las acciones de desparasitación y atención veterinaria, la infestación continúa afectando al ganado.

“Esos animales que fuimos a curar ahora ya estaban desparasitados y todo, vinieron los médicos y los trataron y no les hace nada, con eso no se va a controlar mientras no nos manden la mosca estéril, esto no tiene lucha”, expresó.

Rendón López ha insistido en que las autoridades implementen la liberación de moscas estériles como parte de la estrategia para combatir la plaga.

Aunque reconoció los esfuerzos gubernamentales, cuestionó la efectividad de las medidas aplicadas hasta ahora.

“Todo eso está bien, se le agradece al gobierno, pero eso que andan haciendo no sirve de nada, los desparasitamos y como quiera se engusanan”, manifestó.

El representante ganadero indicó que hasta ese momento no se habían registrado muertes de animales a causa de la infestación, pero pidió no esperar a que ocurra para implementar una solución de fondo.