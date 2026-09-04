Secretaría de Gobernación gestionó seguridad federal para Imelda Castro a petición de Morena y aliados: Montiel

La Secretaría de Gobernación fue la instancia que gestionó el apoyo de la Guardia Nacional para brindar seguridad a Imelda Castro Castro durante sus actividades como coordinadora estatal de Morena en Sinaloa, informó Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido.

Este viernes, durante su visita a Culiacán, Montiel Reyes explicó que el tema de la protección para Castro fue analizado previamente en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, integrantes de la coalición legislativa y electoral.

Aclaró que Morena, como partido, no realizó directamente la solicitud a la Guardia Nacional.

“Morena no lo solicitó como partido, hubo un análisis de esta situación... Nosotros lo planteamos y la Secretaría de Gobernación que es quien se encarga de estas gestiones, de atender en general este tipo de situaciones ha apoyado a Imelda, a la Senadora en esta situación”, puntualizó.

Montiel sostuvo que la decisión se tomó debido a las condiciones de seguridad que enfrenta Sinaloa y adelantó que Morena continuará acompañando a Castro durante sus recorridos por el estado.

“Nosotros consideramos que era lo mejor”, afirmó.

Por su parte, Imelda Castro consideró necesario transparentar los protocolos de seguridad que reciben las personas políticamente expuestas en el País, para evitar cuestionamientos sobre posibles privilegios para integrantes de algún partido.

Propuso que se informe cuántas personas con exposición política cuentan con seguridad, sin que necesariamente se revelen sus nombres.

“Eso es lo mejor, transparentar todo para que no haya problema”, planteó.