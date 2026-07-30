Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento a familias de víctimas de feminicidio; Fiscalía reporta 51 casos en 2026

La Secretaría de las Mujeres mantiene un esquema de acompañamiento psicológico, jurídico y social para familiares de víctimas de feminicidio y mujeres que han sufrido agresiones graves, informó Brenda Rocío García Félix, quien señaló que este apoyo se brinda de manera respetuosa y en coordinación con otras instituciones.

Explicó que la intervención de la Secretaría depende, en gran medida, de la voluntad de las familias y de las condiciones establecidas por las autoridades de salud cuando las víctimas permanecen hospitalizadas.

Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer adulta mayor lesionada en Guasave, donde personal de la dependencia pudo mantener contacto con sus familiares, aunque no directamente con la paciente debido a restricciones médicas.

”Nosotras siempre damos un acompañamiento muy respetuoso, en la medida de lo posible y hasta donde la familia nos permita estar presentes”, expresó.

Indicó que, ante casos de feminicidio o agresiones graves, se ofrece orientación jurídica, apoyo psicológico y seguimiento institucional para las familias afectadas, además de la vinculación con otros programas gubernamentales.

En cuanto a la incidencia de este delito, señaló que, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en Sinaloa se tienen registrados 51 feminicidios en lo que va de 2026.

No obstante, aclaró que es la Fiscalía la instancia encargada de la investigación y de la estadística oficial sobre estos casos, mientras que la Secretaría de las Mujeres concentra sus esfuerzos en la prevención de la violencia y en la atención integral a víctimas directas e indirectas.

Reconoció que cada feminicidio representa una afectación profunda para la sociedad y subrayó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, así como los espacios de atención y acompañamiento para mujeres en situación de violencia y para las familias que enfrentan la pérdida de una víctima.