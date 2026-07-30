Secretaría de las Mujeres brindó 788 servicios durante vacaciones; 95% de denuncias acompañadas fueron por violencia familiar

Durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de las Mujeres mantuvo activos todos sus servicios de atención y otorgó un total de 788 servicios relacionados con apoyo psicológico, asesoría jurídica, trabajo social y actividades de prevención de la violencia.

La Secretaria Brenda Rocío García Félix, informó qué no se suspendieron las atenciones durante las vacaciones, debido a que en estas fechas suele registrarse un incremento en los casos de violencia familiar.

Como parte de las acciones, la dependencia recibió 311 llamadas a través de la línea Mujer Segura y brindó acompañamiento para la presentación de 21 denuncias ante la Fiscalía General de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría, el 95 por ciento de esas denuncias correspondieron a casos de violencia intrafamiliar.

Del total, 10 fueron presentadas en Culiacán, nueve en Mazatlán y dos en Ahome.

La funcionaria explicó que los casos atendidos corresponden principalmente a violencia física, aunque también se identificaron agresiones de tipo psicológico y económico.

Señaló que el acompañamiento de la Secretaría incluye asesoría jurídica, atención psicológica y apoyo durante el proceso de denuncia ante las autoridades, además de que se respeta la decisión de las mujeres que optan por no presentar una denuncia.

“Tratamos de empoderar a la mujer para que pueda dar continuidad a los procesos legales; sabemos que denunciar es una decisión difícil y valiente”, expresó.

Además de la atención a víctimas, la Secretaría desarrolló durante el periodo vacacional un taller dirigido a jóvenes sobre relaciones tóxicas y violencia en el noviazgo, con el objetivo de identificar conductas de riesgo y prevenir la reproducción de patrones de violencia.

La dependencia indicó que el periodo vacacional aún no concluye, por lo que las cifras podrían incrementarse al cierre de la temporada.