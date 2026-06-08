Secretaría de las Mujeres de Sinaloa exige justicia tras asesinato de una menor y su tío

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa manifestó su profunda consternación y dolor ante el ataque violento ocurrido la madrugada de este lunes en el municipio de Escuinapa, donde una adolescente de 14 años y su tío perdieron la vida.

Los hechos se registraron cuando las víctimas, acompañadas por la tía de la menor quien resultó herida en el incidente, se dirigían a un hospital del municipio para recibir atención médica.

Ante este suceso que ha conmocionado a la entidad, la dependencia estatal señaló que la pérdida de la menor en tales circunstancias dejó en luto a toda la sociedad sinaloense.

A través de un comunicado oficial, la institución hizo un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para que los responsables de este crimen sean llevados ante la ley.

Subrayaron la urgencia de que se garantice justicia y se trabaje para que ninguna niña, adolescente o mujer vea vulnerado su derecho a una vida libre de violencias.

Siguiendo las instrucciones de la Gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, la Secretaría informó que trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Atención Integral a Víctimas para brindar el apoyo necesario a los deudos.

Desde la Secretaría de las Mujeres refrendamos nuestra disposición de colaborar, en el ámbito de nuestras competencias, para brindar atención y acompañamiento a las familias.