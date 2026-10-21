Secretaría de las Mujeres ofrece acompañamiento a familia de mujer asesinada en heladería de Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa ofreció acompañamiento a la familia de Reyna Guadalupe “N”, quien fue asesinada a balazos este fin de semana dentro de una heladería en Culiacán.

Así lo informó la Secretaria Brenda Rocío García Félix quien dijo que cuando la dependencia tuvo conocimiento del caso y se acercó a los familiares para ofrecerles atención y acompañamiento, en espera de una respuesta.

“Nosotras siempre respetuosas esperamos a que la familia acceda a recibir estos servicios y hemos estado haciendo presencia, hemos estado platicando de manera directa e indirecta con familiares y hemos estado muy atentas ahí a ese caso” expresó.

Cuestionada sobre la posibilidad de brindar ayuda económica, luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informara que la familia es de escasos recursos y necesita cubrir los gastos funerarios, explicó que la Secretaría no brinda como tales recursos económicos.

Sin embargo, señaló que mantienen comunicación directa con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, instancia que podría gestionar el apoyo económico necesario para ayudar a la familia.

“Nosotras no tenemos alguna partida para brindar servicios de acompañamiento económico en esos casos para eso está la Comisión de Atención a Víctimas, sin embargo, sí nos aseguramos de que la comisión lleve los trabajamos de manera coordinada, cada que se presente un caso pues estamos en coordinación para presentar los servicios de acompañamiento de manera igual y pues nosotros lo que nos toca es el acompañamiento psicológico y jurídico en lo que corresponde” señaló.

Asimismo, García Félix indicó que existe coordinación con la Fiscalía General del Estado en torno a las investigaciones relacionadas con el asesinato.

Reyna Guadalupe “N” fue asesinada la tarde del domingo, alrededor de las 15:30 horas, dentro de una heladería ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, la mujer, quien presuntamente se dedicaba a recolectar cartones, quedó sin vida en el piso del establecimiento, sentada y recargada contra una de las paredes. El negocio se encontraba en operación cuando ocurrió el ataque.