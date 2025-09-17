$!Secretaría de Salud aclara que mujer detenida en Hospital General no es trabajadora y colabora en investigaciones

La dependencia estatal subrayó que ningún trabajador o trabajadora del hospital fue detenido tras los hechos ocurridos la tarde del 17 de septiembre y que el personal médico únicamente rindió entrevistas como parte de la integración de la carpeta de investigación en el Ministerio Público.

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que la mujer detenida en el Hospital General de Culiacán, quien presuntamente intentó aplicar una sustancia desconocida a un paciente haciéndose pasar por enfermera, no pertenece a la plantilla laboral del nosocomio.

La mujer detenida, que fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional con una jeringa que contenía una sustancia no identificada, permanece bajo resguardo de las autoridades. El paciente al que presuntamente intentó inyectar es monitoreado de manera permanente.

La Secretaría de Salud puntualizó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con instancias federales para reforzar la vigilancia dentro del hospital, con el fin de garantizar la seguridad de pacientes, familiares y personal de salud.

Actualmente las investigaciones continúan abiertas para determinar la identidad de la sospechosa, así como el origen y la naturaleza de la sustancia asegurada.