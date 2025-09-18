$!Secretaría de Salud anuncia nuevos protocolos tras protesta de médicos en Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ Tras las protestas del personal médico del Hospital General de Culiacán por condiciones inseguras de trabajo y presuntos abusos por parte de autoridades militares y policiales, la Secretaría de Salud de Sinaloa anunció la implementación de nuevos protocolos para reforzar la seguridad dentro del nosocomio. El personal denunció revisiones excesivas por parte de elementos castrenses al ingresar a sus turnos, así como un ambiente de hostilidad que, aseguran, los hace sentirse más inseguros dentro del hospital que en la vía pública. También expresaron preocupación por la presencia de civiles armados que se han hecho pasar por médicos, lo que ha generado temor entre pacientes y familiares.

En respuesta a las demandas, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, sostuvo una reunión con el personal y anunció la instalación de un sistema de registro biométrico para el acceso del personal, así como cámaras de videovigilancia en los puntos de ingreso. Además, se incorporará personal de la Fiscalía General del Estado para atender situaciones legales o de seguridad que se presenten al interior del hospital. González Galindo informó también que se trabaja en un nuevo protocolo para el traslado de pacientes considerados de alta peligrosidad, particularmente aquellos con heridas por arma de fuego, quienes serán movilizados a instalaciones con mayor resguardo militar para reducir riesgos.

La movilización del personal médico se llevó a cabo la mañana del jueves, motivada por un incidente ocurrido el pasado 16 de septiembre, cuando una mujer ingresó al hospital disfrazada de enfermera, portando una jeringa con una sustancia desconocida. Fue descubierta por otra trabajadora del hospital y entregada a las autoridades, lo que detonó las exigencias por mayor seguridad.