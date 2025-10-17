$!Secretaría de Salud de Sinaloa anuncia campaña de vacunación invernal 2025-2026

CULIAÇAN._ La Secretaría de Salud de Sinaloa anunció la puesta en marcha de la Campaña de Vacunación 2025-2026, la cual estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, que tiene como objetivo de proteger la salud de la población durante la temporada invernal.

Durante la conferencia que ofrece el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez como parte del ejercicio de información de la vocería del estado, el también director de los Servicios de Salud de Sinaloa, mencionó que la población objetivo es niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personal de la salud y personas con alguna enfermedad como: obesidad, diabetes, hipertensión, asma, cáncer y personas con VIH, entre otras. “Comentarles que inició la campaña de vacunación invernal, la cual inicia el día 13 de octubre, va a finalizar hasta el 3 de abril. ¿Qué conlleva esta campaña? Conlleva buscar vacunar a toda la población vulnerable que requiere vacuna de Covid, de Influenza y de Neumococo”, dijo.

Las vacunas estarán disponibles en la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, totalmente gratuitas. En lo que corresponde a la vacuna de Covid-19 se contará con el biológico de Moderna y Pfizer. González Galindo hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a vacunarse oportunamente, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones graves por estas enfermedades. De acuerdo con el Secretario, la meta estatal para esta campaña es aplicar 912 mil 028 dosis contra la Influenza; 285 mil 330 dosis contra Covid-19 y 110 mil 235 dosis contra Neumococo