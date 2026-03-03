Secretaría de Salud de Sinaloa convoca a jornada de apoyo de brasier y prótesis externa de mama

La Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Voluntariado de la Secretaría de Salud, abre convocatoria dirigida a mujeres que han sido sometidas a mastectomía derivada de cáncer de mama, para participar en la jornada de apoyo para la entrega de brasier y prótesis externa de mama

La recepción de solicitudes se encuentra disponible a partir de esta fecha y permanecerá abierta hasta el próximo 17 de marzo del presente año, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 667 478 6128 y 667 714 6128.

Como requisitos se solicitará copia de INE, CURP y comprobante de domicilio.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la salud, la inclusión y la mejora en la calidad de vida de las mujeres sinaloenses.