Secretaría de Salud en Sinaloa destaca que tienen primer lugar nacional en cobertura de vacunación infantil

Sinaloa ha logrado posicionarse en primer lugar nacional en materia de prevención sanitaria, registrando cifras históricas en sus esquemas de vacunación infantil durante el primer trimestre del año, informó la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo con Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud, la entidad lidera las estadísticas gracias a una combinación de operativos territoriales y una respuesta ciudadana favorable.

“Tenemos una cobertura en el menor de un año del 98.2 por ciento y de un año a cuatro años son el 100 por ciento”, destacó.

Las métricas actuales, dijo, revelan un avance significativo en la protección de los menores.

Señaló que la vacunación en niños responde a una estrategia dual que integró la Semana Nacional de Vacunación con brigadas que recorrieron casa por casa toda la entidad, sumado a una campaña intensa desarrollada durante el mes de mayo.

“Sinaloa se posicionó en primer lugar en la campaña nacional de vacunación y hemos estado en los primeros lugares a nivel nacional”, expresó.

Las autoridades destacan que existe una percepción social más positiva hacia los biológicos, lo que se traduce en una asistencia constante a las unidades médicas durante todo el año, más allá de las jornadas especiales.

Aunque la atención suele centrarse en la infancia, el sistema de salud estatal dispone de biológicos para todos los sectores de la población, incluyendo recién nacidos, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, garantizando protección para cada integrante del hogar los 365 días del año.

“No solamente piensen en los niños o en los recién nacidos, sino que cuando hablemos de vacunas, sepamos que hay una vacuna para cada uno de las personas que están en nuestro hogar”, informó.

Paralelo a los logros en vacunación, la Secretaría de Salud llamó a la población ante el inicio de la temporada de lluvias y los recientes fenómenos meteorológicos ante los riesgos del dengue.

El riesgo de propagación del dengue se incrementa con la acumulación de agua, expuso, por lo que se solicita a la ciudadanía extremar las labores de limpieza en patios y techos para eliminar posibles criaderos de mosquitos.

Asimismo, se exhorta a los habitantes a facilitar el acceso del personal a los domicilios para realizar un control larvario adecuado.

El personal especializado realiza labores de control larvario que resultan esenciales para frenar la reproducción del insecto transmisor y mantener la estabilidad epidemiológica que el Estado ha buscado preservar.