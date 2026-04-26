$!Secretaría de Salud en Sinaloa pone en marcha la Semana Nacional de Vacunación

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer la protección de la salud pública y prevenir enfermedades, el secretario de Salud en Sinaloa Cuitláhuac González Galindo, encabezó el sábado el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026, en Aguaruto, la cual estará vigente del 25 de abril al 2 de mayo en todo el Estado. Durante esta jornada, las vacunas estarán disponibles en todas las unidades y centros de salud del Estado, con el propósito de ampliar la cobertura y proteger a la población contra diversas enfermedades prevenibles, informó en un boletín.

En su mensaje, el Secretario de Salud informó que esta jornada se lleva a cabo en todo Sinaloa y la meta para esta semana es la aplicación de 40 mil vacunas. Además, resaltó que como parte de una campaña intensiva contra el sarampión, se han aplicado más de 600 mil dosis desde el mes de febrero, reflejo del compromiso del sector salud.

“Tenemos una meta que no es menor, que son 40 mil vacunas para esta semana, sin embargo, hemos llevado a cabo campañas intensivas de vacunación contra el sarampión, donde solo de febrero a la fecha hemos aplicado más de 600 mil vacunas”, dijo. González Galindo enfatizó que la vacunación salva vidas, por ello hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana y completar sus esquemas de inmunización.