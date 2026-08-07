Secretaría de Salud entrega antídoto a cuerpos de emergencia para atender intoxicaciones por opioides en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, entregó medicamentos para la atención de intoxicaciones por opioides a instituciones y corporaciones de primera respuesta, como parte de una estrategia para mejorar la atención prehospitalaria y reducir el riesgo de muerte por estos casos.

La distribución se realizó con respaldo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y está dirigida al personal que interviene en emergencias donde se requiere la aplicación del antídoto.

El coordinador del CRUM, José de Jesús Torres López, explicó que la estrategia busca que los cuerpos de emergencia cuenten con herramientas para atender de manera más rápida a personas que presenten una intoxicación accidental o derivada del consumo de opioides.

“Estas acciones buscan encaminar la respuesta oportuna y atención de personas intoxicadas de manera accidental o por consumo de opioides, buscando reducir la mortalidad de estas intoxicaciones”, dijo.

Los medicamentos fueron entregados a instituciones y corporaciones que participan en la atención prehospitalaria, entre ellas Cruz Roja Mexicana, Bomberos, Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, así como los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome y Rescate.

Además de la entrega del antídoto, el CRUM, aseguró, mantiene un control sobre la asignación, regulación e inventario de los fármacos, y desarrolla capacitaciones para que el personal operativo pueda identificar de manera temprana estos casos y aplicar los protocolos correspondientes.

Actualmente, dijo, más de 100 profesionales de distintas instituciones participan en una capacitación virtual sobre el manejo de intoxicaciones por opioides y el uso adecuado del medicamento.

La Secretaría de Salud señaló que estas acciones buscan fortalecer la respuesta de los servicios de emergencia ante este tipo de situaciones y mejorar la atención que reciben las personas afectadas.