Secretaría de Salud entrega equipamiento a Jurisdicciones Sanitarias de Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa destinó 324 mil 812 pesos para fortalecer el equipamiento del personal de Vectores que realiza labores de prevención y control de enfermedades en distintas localidades del estado.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que el equipo será utilizado por las Jurisdicciones Sanitarias para reforzar las visitas domiciliarias y acciones contra enfermedades como dengue, zika, chikungunya, rickettsiosis y paludismo, además de atender riesgos por picadura de alacrán.

“Ocupamos que los equipos de las jurisdicciones sigan trabajando, que sigan haciendo fuertes, porque hoy con el nuevo sistema de salud, pues también la ventaja es que tenemos que impulsar más la prevención, la promoción de la salud desde las jurisdicciones, porque eso nos va a hacer que sigamos avanzando en el tema de la prevención de enfermedades”, señaló.

Durante el mismo acto, la dependencia entregó tres audiómetros a través de la Beneficencia Pública, destinados a las Jurisdicciones Sanitarias de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.

Estos equipos, explicó, permitirán realizar acciones de detección y valoración de problemas auditivos entre la población.

González Galindo destacó que el fortalecimiento de las Jurisdicciones Sanitarias busca mantener las labores preventivas y de atención directamente en las comunidades, particularmente mediante el trabajo de campo.

En el evento participaron los dirigentes de las secciones 80 y 81 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Luis Chávez Chinchillas y Omar Alonso Contreras Contreras, respectivamente, además de los jefes de las Jurisdicciones Sanitarias.