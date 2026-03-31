Secretaría de Salud exhorta a prevenir accidentes viales en Semana Santa

Ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional, la Secretaría de Salud de Sinaloa hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar accidentes automovilísticos, priorizando la seguridad de todos los integrantes de la familia.

A través del Hospital Pediátrico de Sinaloa, su director, Mijail Suárez Arredondo, destacó la importancia de extremar precauciones en los traslados y en las actividades recreativas que involucren el uso de vehículos motorizados.

El funcionario subrayó que es indispensable que todos los ocupantes utilicen correctamente el cinturón de seguridad, así como el equipo de protección adecuado en actividades como el uso de motocicletas o bicicletas, con el objetivo de disminuir riesgos y prevenir lesiones de gravedad.

Asimismo, enfatizó que en el caso de niñas y niños es fundamental la supervisión constante por parte de un adulto, además del uso de sistemas de retención infantil acordes a su edad.

En tanto, para las personas adultas recomendó conducir con responsabilidad, evitar distracciones al volante y abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Informó que el Hospital Pediátrico de Sinaloa mantendrá la atención continua en caso de emergencias, reiterando el llamado a la ciudadanía a priorizar la prevención y el autocuidado durante estas fechas.