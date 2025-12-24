Secretaría de Salud mantendrá atención médica durante Navidad y Año Nuevo en Sinaloa

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Fin de Año, la Secretaría de Salud de Sinaloa garantizó la prestación de servicios médicos en todo el estado durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, mediante la operación continua de los hospitales y la cobertura de guardias médicas.

El Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo informó que durante estas fechas se contará con personal médico, de enfermería y de áreas operativas, con el objetivo de asegurar la atención a la población, principalmente en los servicios de urgencias, hospitalización y quirófanos.

Precisó que, aunque la consulta externa se verá reducida debido al periodo vacacional, los servicios prioritarios no se verán afectados y los hospitales permanecerán en funcionamiento para atender cualquier eventualidad.

“Durante las fechas decembrinas y los días festivos, el sistema de salud se mantendrá trabajando en el estado de Sinaloa. Mantendremos activos los 43 hospitales distribuidos en la entidad, incluidos los de IMSS-Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE, los cuales tendrán guardias en las salas de urgencias y en áreas como quirófanos, para que los pacientes puedan ser atendidos”, señaló.

González Galindo destacó que, conforme a la normativa laboral, parte del personal gozará de días de descanso; sin embargo, las guardias han sido debidamente programadas para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de las unidades médicas durante las festividades.

El funcionario estatal hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas, evitar el uso de pirotecnia, conducir con responsabilidad y adoptar medidas preventivas que contribuyan a disminuir accidentes y emergencias, a fin de disfrutar estas fechas en un ambiente de convivencia familiar y tranquilidad.