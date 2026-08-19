Secretaria de Salud realizará operativo en Campo El Diez, en Culiacán, tras detección de gusano barrenador en un perro

Luego de que se detectara un caso de gusano barrenador en un perro en el Campo El Diez, Culiacán, la Secretaría de Salud realizará este jueves un operativo intensivo para revisar la zona y descartar la presencia de más animales afectados.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que personal de Prevención y Vectores realizará un recorrido por la comunidad para identificar posibles animales afectados, además de llevar a cabo acciones de fumigación y vigilancia.

“Estamos enterados de un caso de un animal, de un perro en El Diez y tenemos programado mañana, tiene que estar siendo un trabajo exhaustivo en la zona”, señaló.

El funcionario adelantó que él mismo acudirá al sitio junto con el personal de salud para supervisar las acciones que se desarrollen durante el operativo.

“Vamos a hacer una evaluación de la zona para rastrear animales, fumigar también, se hace una fumigación y se va a supervisar la zona porque sí es importante atender el tema ahí en la zona de El Diez”, explicó.

González Galindo indicó que la intervención no se limitará al caso del gusano barrenador, pues El Diez también representa una zona de atención prioritaria por otros problemas sanitarios, entre ellos dengue, rickettsiosis y enfermedades diarreicas relacionadas con las condiciones del entorno.

“Entonces mañana se va a hacer un trabajo intensivo en la zona”, afirmó.

El secretario señaló que, por el momento, El Diez es la principal zona donde se concentrarán las acciones, debido a que únicamente se tiene identificado este caso animal bajo investigación.

“Aunque es un caso nada más, lo importante es hacer una revisión exhaustiva de la zona y que podamos darle certeza a la población”, puntualizó.