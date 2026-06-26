$!Secretaría de Salud reforzará apoyos para rehabilitación de jóvenes con adicciones en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa inició este viernes las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con el anuncio de la gestión de mayores recursos para fortalecer los centros de rehabilitación y ampliar las becas dirigidas a jóvenes en tratamiento. El arranque de las actividades se realizó mediante un encuentro académico enfocado en fortalecer las estrategias de prevención, atención integral y promoción de estilos de vida saludables entre la población sinaloense.

Durante el evento, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, afirmó que el combate a las adicciones ha sido una prioridad para el Gobierno del Estado y destacó la importancia del trabajo conjunto con los centros de rehabilitación. “El tema de las adicciones ha sido una prioridad que hemos buscado atender de manera permanente, gestionando y destinando mayores recursos para fortalecer la rehabilitación. El Gobierno no puede hacerlo solo; necesitamos trabajar de manera coordinada con los centros de rehabilitación, que todos los días salvan vidas y ayudan a reconstruir familias enteras. Cada persona que ustedes recuperan representa esperanza para toda una familia, y por ello reconocemos y agradecemos profundamente la labor que realizan. Para nosotros es fundamental seguir apoyándolos y continuaremos gestionando recursos para que lleguen a los centros y fortalezcan su importante trabajo”, expresó.

Informó además que se buscará ampliar los apoyos y becas para jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación, pues la atención oportuna, especialmente en niñas, niños y adolescentes, incrementa las posibilidades de recuperación.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, señaló que la prevención es el principal punto de coincidencia entre los sectores de salud y seguridad, al contribuir a salvar vidas, disminuir la violencia y fortalecer el tejido social.