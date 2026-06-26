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Prevención

Secretaría de Salud reforzará apoyos para rehabilitación de jóvenes con adicciones en Sinaloa

En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, autoridades estatales destacaron la prevención como eje para reducir la violencia y anunciaron la gestión de más recursos para centros de rehabilitación
Daniela Flores |
26/06/2026 17:39
26/06/2026 17:39

La Secretaría de Salud de Sinaloa inició este viernes las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con el anuncio de la gestión de mayores recursos para fortalecer los centros de rehabilitación y ampliar las becas dirigidas a jóvenes en tratamiento.

El arranque de las actividades se realizó mediante un encuentro académico enfocado en fortalecer las estrategias de prevención, atención integral y promoción de estilos de vida saludables entre la población sinaloense.

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Durante el evento, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, afirmó que el combate a las adicciones ha sido una prioridad para el Gobierno del Estado y destacó la importancia del trabajo conjunto con los centros de rehabilitación.

“El tema de las adicciones ha sido una prioridad que hemos buscado atender de manera permanente, gestionando y destinando mayores recursos para fortalecer la rehabilitación. El Gobierno no puede hacerlo solo; necesitamos trabajar de manera coordinada con los centros de rehabilitación, que todos los días salvan vidas y ayudan a reconstruir familias enteras. Cada persona que ustedes recuperan representa esperanza para toda una familia, y por ello reconocemos y agradecemos profundamente la labor que realizan. Para nosotros es fundamental seguir apoyándolos y continuaremos gestionando recursos para que lleguen a los centros y fortalezcan su importante trabajo”, expresó.

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Informó además que se buscará ampliar los apoyos y becas para jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación, pues la atención oportuna, especialmente en niñas, niños y adolescentes, incrementa las posibilidades de recuperación.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, señaló que la prevención es el principal punto de coincidencia entre los sectores de salud y seguridad, al contribuir a salvar vidas, disminuir la violencia y fortalecer el tejido social.

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Las autoridades coincidieron en que enfrentar el problema de las adicciones requiere la participación coordinada de instituciones, familias y sociedad, con el objetivo de construir comunidades más saludables, seguras y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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