$!Secretaría de Salud refuerza vigilancia en Campo El Diez tras detección de perro con gusano barrenador

La Secretaría de Salud de Sinaloa realizó un recorrido de vigilancia y de orientación a los habitantes de el Campo El Diez, en Culiacán, este jueves luego de la detección de un caso de gusano barrenador en un perro.

El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, acudió a la zona acompañado por personal de vectores.

Señaló que además de mantener vigilancia en la zona es importante que las personas revisen a sus mascotas y animales de corral, principalmente si tienen alguna herida.

“Es importante saber que se ha registrado un caso en un canino, que tenemos que tener los cuidados necesarios en las comunidades, sobre todo las medidas de higiene y protección animal van a ser muy importantes. Esto es parte del trabajo que tenemos que estar realizando. La indicación de la gobernadora es que hagamos un trabajo de campo más intensivo para poder atender este tema en particular que requiere una gran atención del sector salud”, dijo.