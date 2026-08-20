$!Secretaría de Salud refuerza vigilancia en Campo El Diez tras detección de perro con gusano barrenador

La Secretaría de Salud de Sinaloa realizó un recorrido de vigilancia y de orientación a los habitantes de el Campo El Diez, en Culiacán, este jueves luego de la detección de un caso de gusano barrenador en un perro.
El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, acudió a la zona acompañado por personal de vectores.
Señaló que además de mantener vigilancia en la zona es importante que las personas revisen a sus mascotas y animales de corral, principalmente si tienen alguna herida.
“Es importante saber que se ha registrado un caso en un canino, que tenemos que tener los cuidados necesarios en las comunidades, sobre todo las medidas de higiene y protección animal van a ser muy importantes. Esto es parte del trabajo que tenemos que estar realizando. La indicación de la gobernadora es que hagamos un trabajo de campo más intensivo para poder atender este tema en particular que requiere una gran atención del sector salud”, dijo.
Explicó que la mosca del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas, por lo que las autoridades recomiendan mantener cualquier lesión limpia y cubierta, tanto en personas como en animales.
Durante el recorrido también se explicó que el ganado bovino es el principal huésped de esta especie, seguido de los perros, por lo que se pidió a propietarios de animales revisar periódicamente que no presenten heridas y atenderlas de manera oportuna.
Las recomendaciones, señaló, también están dirigidas a personas que tienen heridas abiertas, especialmente quienes permanecen postradas, presentan llagas o viven con pie diabético, para evitar que las lesiones permanezcan expuestas.
En Sinaloa se tienen registrados hasta el momento 50 casos de gusano barrenador en bovinos.
La dependencia llamó a la población a estar atenta a cualquier lesión inusual en personas o animales y, ante alguna sospecha, acudir a una unidad médica o solicitar atención veterinaria.