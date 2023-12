Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, defendió que no hay omisiones por parte de la Policía Municipal de Guasave en el caso de los dos jóvenes golpeados y exhibidos en vía pública.

El funcionario estatal mencionó que se presentó la situación que en el momento en el que ocurrieron los hechos no había presencia de policías municipales, pero que Guasave tiene una de las corporaciones más fortalecidas del estado.

“En ese momento no había presencia policial en ese lugar, no quiere decir que no había presencia policial en el municipio. Ciertamente hace algunos días estuvimos presentes en Los Mochis, ahí hacíamos una evaluación de algunas policías, incluyendo la de Guasave, y veíamos que la policía municipal de Guasave era una de las policías más fortalecidas, desgraciadamente no estuvieron en ese lugar, en ese momento, pero acudieron al llamado que se hizo”, relató.