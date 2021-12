Secretarías de las Mujeres y de Economía firman convenio de colaboración

La Secretaría de Economía y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para acciones prioritarias con perspectiva de género.

La Secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, informó que en Sinaloa las mujeres representan el 37 por ciento de la fuerza laboral, y en el estado el 34.8 por ciento de los hogares son liderados por una mujer, quienes muchas veces son rechazadas en las instituciones bancarias.

Guerra Ochoa admitió que la firma de convenio se adaptó a que fuera en el marco de actividades por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero continuarán trabajando en éste.

“Esto es algo que sacamos de alguna, en cierta medida forzada, para ajustarlo dentro de los 16 días de activismo, seguramente nuestras próximas acciones puedan ser mejor planeadas, mejor estructuradas, ir recogiendo todas sus inquietudes”, señaló.

“Si estamos aquí haciendo compromisos es porque vamos a trabajar en ellos. Nunca he sido una mujer de simulación y estoy con ustedes y sé que cada una de ustedes tiene su fortaleza, su grandeza, su inteligencia y creatividad, nosotros creemos en ustedes, les pedimos que nos den un voto de confianza”, agregó.

El Secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, señaló que este convenio abarca priorizar a las mujeres en apoyos como la RedFosin con tasas preferenciales porque pagan mejor en comparación con los hombres, y ferias del empleo para ellas.

“Este convenio de colaboración, sin duda, viene a reforzar la alianza entre gobierno y sociedad civil permitiendo acciones en favor de las niñas y mujeres de la entidad”, dijo el funcionario.

“El alcance de este convenio se compromete principalmente por la creación de los programas destinados para la mujer, las acciones para crear espacios seguros para las mujeres, la promoción y vinculación del empleo enfocado a la mujer, y la capacitación para fortalecer la perspectiva de género”, agregó.

Pero también proyecta la inclusión de las mujeres en espacios empresariales y gubernamentales donde no solo tengan presencia, sino también voto, aseguró Gaxiola Coppel.

“Que tradicionalmente vemos puros hombres, alguna mujer ha participado de repente, el caso del Codesin, el Consejo Sinaloense de Negocios, ya lo he platicado con los consejeros, no es la opción de que incluyan mujeres, es incluyen o incluyen mujeres, no es opcional, vamos a meter mujeres en los diferentes consejos”, afirmó el Secretario de Economía estatal.

Tras la firma de convenio, las empresarias que acudieron al evento señalaron que además de los apoyos también son necesarias las capacitaciones, y exhortaron a las autoridades que las empresas de mujeres sean consideradas para ser proveedoras del Gobierno del Estado.