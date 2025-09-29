Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, visitará Sinaloa para abordar apoyos a productores

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, realizará una visita a Sinaloa en los próximos días para atender las demandas de agricultores y ganaderos de la entidad, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia semanera, el Mandatario estatal detalló que sostuvo comunicación directa con el funcionario federal para definir los encuentros, los cuales se darán en seguimiento a los compromisos hechos por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente gira por Mazatlán.

Rocha Moya indicó que, antes de reunirse con productores, habrá un encuentro privado en la Ciudad de México, al que asistirá también el Secretario estatal de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, con el objetivo de presentar un diagnóstico sobre la comercialización del maíz y las necesidades del sector.

“El Secretario me escribió a primera hora a raíz del mensaje de la Presidenta, quien instruyó que se atendiera de inmediato este tema. Estamos en buen tiempo para preparar el terreno de la próxima cosecha”, comentó el Gobernador.

Además de la comercialización del grano, el encuentro incluirá la revisión de esquemas de financiamiento accesibles para la ganadería.

Rocha Moya subrayó que se busca garantizar créditos con tasas preferenciales que permitan al sector superar las dificultades de mercado.

En otro tema, el Gobernador se refirió al programa Bienpesca estatal y aseguró que los pagos pendientes se liberarán a inicios de octubre.

Añadió que la Presidenta Sheinbaum autorizó un apoyo adicional de 3 mil 750 pesos para los beneficiarios.