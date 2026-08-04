$!Secretario de Agricultura niega casos activos de gusano barrenador en Sinaloa, pero reporte federal registra 23

Aunque el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, aseguró que en la entidad ya no existen casos activos de gusano barrenador del ganado, un informe actualizado del Gobierno federal indica que el estado mantiene 23 casos activos distribuidos en nueve municipios.

Durante una entrevista, afirmó que los tres casos detectados inicialmente en Sinaloa ya fueron atendidos y descartó que exista actualmente algún brote en la entidad.

“Ha habido tres casos que ya fueron atendidos, entonces ya no son casos activos”, declaró.

Incluso, al ser cuestionado sobre la situación en el Estado, sostuvo que no hay ningún caso activo en Sinaloa, de acuerdo con los reportes.

Sin embargo, el Informe de casos activos de Gusano Barrenador del Ganado en México, con corte al 3 de agosto de 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 31 y actualizado el 4 de agosto, señala que Sinaloa registra 23 casos activos, casi 10 más que los reportados en la actualización anterior.

De acuerdo con el reporte federal, los casos se distribuyen en los municipios de: San Ignacio, con seis casos; Escuinapa, con cuatro; Rosario, con cuatro; Elota, con tres; Culiacán, con dos; Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Mocorito, con un caso cada uno.

A nivel nacional, el informe reporta mil 905 casos activos de gusano barrenador.

De ellos, 967 corresponden a bovinos, 589 a caninos, 127 a equinos, 88 a porcinos, 70 a ovinos, 45 a caprinos, 17 a felinos y dos a aves.

En el concentrado por entidad federativa, Morelos encabeza la lista con 27 casos activos, seguido de Sinaloa con 23, mientras que Tabasco registra 14 y Tlaxcala 10, entre otras entidades con presencia de la plaga.

Durante la entrevista, Bello Esquivel sostuvo que el trabajo coordinado entre el Gobierno de México, Senasica y el Gobierno de Sinaloa ha permitido contener la enfermedad.

“Se hablaba que a Sinaloa le iba a llegar desde hace un año, pero el trabajo que ha hecho el Gobierno federal en conjunto con el Estado realmente la ha detenido”, afirmó.