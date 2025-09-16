Secretario de Seguridad de Sinaloa pide ‘perseverancia’ para superar crisis

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, pidió perseverancia para superar la ola de violencia que atraviesa la entidad desde hace más de un año, la cual mantiene un saldo superior a los 2 mil homicidios y más de mil 900 desapariciones.

”Se requiere perseverancia, mucha perseverancia, disciplina y constancia de todos”, declaró Rentería Schazarino.

“Nosotros vamos a seguir con presencia, perseverancia, constancia, disciplina, coordinación, aquí vamos a seguir”.

El funcionario defendió que la estrategia implementada por las autoridades le garantiza a la ciudadanía presencia permanente por las calles, para responder a tiempo a los hechos delictivos.

”Estamos en una estrategia de delimitación de sectores, de cuadrantes. La misma población puede corroborar que la presencia es permanente en toda la ciudad, estaremos atendiendo todos los eventos que se presenten”.

Apuntó a que, como parte de la colaboración entre instituciones y ciudadanía, se reflejan resultados como un incremento del 200 por ciento en el número de denuncias que se reciben sobre situaciones de inseguridad.

El Secretario resaltó que con motivo de esta situación de emergencia, también se ha reforzado la coordinación entre corporaciones para desplegar acciones de contención.

“Eso se lo agradecemos a la ciudadanía, del 911 igual, como ustedes sabrán ahorita el 911 ya está trabajando al 100 por ciento, próximamente se pondrán más cámaras, todas las instituciones trabajan con un mismo medio de comunicación”, respondió Rentería Schazarino.