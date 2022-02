Secretario de Seguridad estrenará Suburban blindada, la que trae ya es 2017; otros vehículos son para apoyo social

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, afirmó que la mayoría de los vehículos licitados, que solicitó la dependencia a su cargo, son para fortalecer las unidades de Medidas Cautelares y de Asistencia a Preliberados.

Además confirmó que los vehículos SUV, tipo Suburban, sí son para su uso y llevarán un sistema de blindaje.

“Más que para funcionarios, dentro de la propuesta me parece que son 16 vehículos, dentro de esos 16 vehículos vienen vehículos para los grupos de investigación, dentro de la estructura que maneja la Secretaría de Seguridad Pública, están las unidades que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio obliga a tener, que es la Unidad de Medidas Cautelares, de suspensión condicional del proceso, y la Unidad de Asistencia a Preliberados”, expresó.

Explicó que la labor de la dependencia a su cargo, además de detener y poner a disposición a personas acusadas de cometer un delito, también atiende durante el proceso penal, si las personas llevan el juicio fuera de la prisión, y luego cuando cumplen parte de su condena y son preliberados.

“La tendencia del sistema penal es que la mayoría de las personas que están siendo o llevando un proceso lo lleven en libertad, por eso es necesario fortalecer estas unidades y estas unidades tienen a su vez trabajadores sociales, que tiene que hacer supervisión a los diferentes lugares, que es dentro del sistema jurídico”, expresó.

Después, explicó, sigue la Unidad de Asistencia a Preliberados, que atiende a quienes ya hayan cumplido tres cuartas partes de la pena impuesta por el juez, y que haya observado buena conducta, hasta acogerse a la preliberación.

“Y esta unidad de asistencia a preliberados, también deben de venir a firmar, tiene que verificar que tenga un modo honesto de vivir, tiene que verificar que el domicilio que dio como residencia, pues sea donde habite, donde viva esta persona”, señaló.

“Esas unidades se crearon desde el 2016 y hoy por hoy, en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública no están considerados, si te fijas hay una variedad de vehículos sedanes, que no son propios para funcionarios, y hay pick ups, porque tenemos una gran cantidad de personas que están en poblados de la zona serrana, entonces un vehículo sedán no nos sirve para esas actividades”.

Castañeda Camarillo recalcó que prácticamente en toda la administración pasada no se compró ningún vehículo para esas unidades.

“Ya estamos hablando que desde su creación había vehículos que en su momento se usaron, del SAT, y no es conveniente invertir dinero en un vehículo que no es propiedad del estado”, dijo.

Castañeda Camarillo dijo que necesitan vehículos para los centros penitenciarios, ambulancias y de otros tipo, además de más patrullas porque habrá 250 nuevos efectivos de la Policía Estatal Preventiva.

Este año, el Gobierno del Estado lanzó una licitación para la SSP estatal en la que solicita vehículos con características de dos Suburban de modelo 2022 y pick ups 4x4 con características de las Cheyenne y Sierra.

“El vehículo que tenemos en 2017, el que estamos usando tiene más de 2000 kilómetros, y ya por las condiciones mecánicas, pues ya sale más redituable la sustitución”, dijo.

“Para ciertos funcionarios en materia de seguridad, pues para garantizar nuestra seguridad, está establecido el sistema de blindaje, no somos 100 por ciento de oficina, y al contrario, no, siempre que hay novedad, siempre asistimos y entonces por esa razón consideramos que está justificado este tipo de vehículos y no soy el único funcionario que viaja a carretera, hay veces que algunos funcionarios llegan a venir y se requieren esos vehículos”.

El funcionario recalcó que estos vehículos se solicitaron desde antes de que terminara la administración anterior, pero que la junta de presupuesto no lo permitió hasta ahora.